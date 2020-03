FCA : fabrique des masques pour le personnel de la santé

24/03/2020 | 12:35

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) fabriquera plus d'un million de masques protecteurs par mois pour les donner à la police, aux pompiers, ainsi qu'aux personnels de la santé, a déclaré ce matin le constructeur automobile.



La société commencera à fabriquer les masques dans les semaines à venir, pour une distribution aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a précisé le groupe.



La FCA travaillera avec les autorités pour veiller à ce que les masques soient donnés aux personnes et pour les installations dans le besoin le plus immédiat.



Le géant de l'automobile a annoncé qu'il dévoilerait d'autres actions liées à la lutte contre le coronavirus dans les prochains jours.



