FCA : lancement d'une nouvelle plateforme sur écran

24/06/2019 | 15:16

FCA annonce ce lundi le lancement d'une nouvelle plate-forme qui permettra aux clients d'effectuer des réservations à la demande et d'acheter des produits et des services à partir de l'écran tactile de leur véhicule.



La chaîne de stations-services Shell, la chaîne de pizza Domino's et la start-up de stationnement mobile Park Whiz font partie des premiers partenaires de cette plateforme, baptisée UConnect.



La plate-forme sera déployée au cours du second semestre de 2019 sur les véhicules Chrysler, Dodge, Jeep et Ram, équipés de la dernière génération d'écrans tactiles.





