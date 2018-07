FCA : le titre en baisse après le remplacement de Marchionne

23/07/2018 | 11:08

Les actions de Fiat Chrysler Automobiles s'affichent en baisse ce lundi, après le remplacement surprise du directeur général du constructeur automobile italien Sergio Marchionne, après 14 années à son poste.



Rappelons que FCA a annoncé au cours du week-end que des complications inattendues étaient survenues alors que Marchionne se remettait d'une intervention chirurgicale, et que sa santé s'était détériorée 'de manière significative' ces dernières heures.



Par conséquent, FCA avait décidé d'accélérer le processus de transition à la tête du groupe, et nommé Mike Manley en lieu et place de Sergio Marchionne.



Manley est à la tête de la marque Jeep depuis 2009, et de la marque Ram (qui produit des pick-up et des vans) depuis 2015.



Les actions de Fiat Chrysler Automobiles, qui avaient augmenté de 7% cette année, s'affichent en baisse de 2,5% en ce début de matinée.





