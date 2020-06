FCA : nouveau DG pour Comau à l'approche de l'IPO

02/06/2020 | 11:01

Fiat Chrysler Automobiles a nommé Paolo Carmassi au poste de directeur général de sa filiale Comau. Le groupe veut réaliser une introduction en Bourse de cette filiale, spécialiste de la robotique dès que la fusion avec PSA sera terminée.



Basée à Turin, Comau est spécialisée dans l'automatisation industrielle pour l'industrie automobile, pour laquelle elle fournit des machines pour les véhicules traditionnels et électriques, et la fabrication robotisée, y compris la robotique portable.



Paolo Carmassi a été président du groupe britannique Malvern Panalytical, un fournisseur d'instruments scientifiques pour l'analyse des matériaux.

Il était auparavant responsable des activités aérospatiales dans la région EMEA pour le groupe industriel américain Honeywell, où il a passé 23 ans dans les secteurs automobile et aérospatial.



