FCA : retire sa proposition de fusion avec Renault

Le conseil d'administration de Fiat Chrysler Automobiles sous la présidence de John Elkann, a décidé de se retirer immédiatement de sa proposition de fusion faite au Groupe Renault.



' La FCA reste fermement convaincue que la proposition a été largement appréciée depuis sa présentation. La structure et les conditions étaient soigneusement équilibrées pour offrir des avantages substantiels à toutes les parties. Cependant, il est devenu clair que les conditions politiques en France n'existent pas actuellement pour qu'une telle opération se poursuive avec succès ' indique le groupe.



FCA exprime ses sincères remerciements au Groupe Renault, en particulier à son président et aux dirigeants, ainsi qu'aux partenaires de l'alliance chez Nissan Motor Company et Mitsubishi Motors Corporation, pour leur engagement constructif sur tous les aspects de la proposition de FCA.



