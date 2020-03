FCA : signe un accord de crédit de 3,5 milliards d'euros

26/03/2020 | 15:28

Fiat Chrysler Automobiles a signé un accord de crédit de 3,5 milliards d'euros avec deux banques, a indiqué le constructeur automobile dans un communiqué.



Le prêt de 12 mois, qui peut être prolongé de six mois, sera disponible pour les besoins généraux de l'entreprise et pour les besoins en fonds de roulement, a déclaré FCA.



Il a été structuré comme une facilité de financement pour soutenir l'accès du groupe aux marchés financiers, a déclaré le géant de l'automobile.



La facilité de crédit s'ajoute aux facilités de crédit existantes de l'entreprise de 7,7 milliards d'euros, y compris une ligne de crédit de 1,5 milliard d'euros que FCA a déjà commencé à utiliser.



