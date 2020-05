FCA : va redémarrer la production en Amérique du Nord

12/05/2020 | 12:10

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se prépare à redémarrer sa production en Amérique du Nord, a annoncé le constructeur italo-américain.



La direction de FCA a déclaré qu'elle s'efforçait à mettre en oeuvre les meilleures pratiques qui ont permis le redémarrage des opérations dans ses installations en Chine et en Italie.



En plus du nettoyage, de la désinfection et de l'éloignement social, le géant de l'automobile exigera à la fois de ses employés et de ses visiteurs une évaluation quotidienne des risques sanitaires, consistant à prendre leur température et à remplir un questionnaire d'auto-dépistage.



Ses usines aux États-Unis, au Canada et au Mexique ont fermé leurs portes le 18 mars.



