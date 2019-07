FIAT-CHRYSLER : +14% pour le bénéfice net au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fiat Chrysler Automobiles a fait part mercredi de ses résultats du deuxième trimestre 2019. Ainsi, le constructeur italo-américain a publié un bénéfice net de 793 millions d’euros sur la période, contre 694 millions un an plus tôt. Cela représente un bénéfice par action de 50 cents contre 44 cents lors du deuxième trimestre 2018. Pour sa part, le chiffre d'affaires du constructeur automobile s'établit à 27,61 milliards d’euros au deuxième trimestre 2019, soit une baisse de 3% sur un an.