FIAT CHRYSLER-PSA : le projet de mariage annoncé dès jeudi ?

Fiat Chrysler et PSA pourraient annoncer leur projet de fusion dès jeudi, rapporte Reuters sur la base d’une source proche du dossier. L’Etat français, qui détient 12% du capital de PSA via la BPI, suivrait avec « attention et ouverture » le dossier, a déclaré au média une source au ministère de l’Economie. Les deux constructeurs avaient confirmé plus tôt que des discussions étaient en cours en vue de créer l’un des principaux groupes automobiles mondiaux. Actuellement, leur capitalisation combinée dépasse aisément les 40 milliards d’euros.