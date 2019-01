Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fiat Chrysler Automobiles serait proche d'un accord à l'amiable qui mettrait fin à un litige avec le département américain de la Justice. C’est ce qu’a rapporté Reuters sur la base d’une source proche du dossier. Le constructeur italo-américain est accusé de l’utilisation illégale d'un logiciel de manipulation des émissions polluantes des moteurs diesel de 104 000 de ses voitures et SUV vendus aux Etats-Unis, détaille le média.Cet accord pourrait être annoncé dès cette semaine et devrait prévoir d'importantes amendes ainsi que le financement par le constructeur de mesures visant à régler le problème des émissions excessives, ajoute Reuters.Il couvrira les plaintes du département de la Justice, ainsi que celles d'Etats américains et de propriétaires de véhicules, conclut le média.