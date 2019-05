FIAT CHRYSLER : son offre de fusion avec RENAULT serait « à prendre ou à laisser »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quelques jours après son officialisation, le projet de fusion entre Fiat Chrysler (FCA) et Renault rencontrerait son premier obstacle. En cause : les termes financiers de l’accord proposé par le constructeur italo-américain au français. Selon les Echos, FCA aurait fermé la porte à toute négociation. « L’offre n’est pas négociable (…) C’est à prendre ou à laisser, et rapidement ! », dit-on dans l’entourage de FCA rapporte le quotidien. Ainsi, le titre FCA est attendu en forte baisse à l’ouverture de Wall Street, dans un contexte boursier agité pour l'ensemble du secteur automobile.