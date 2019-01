FIAT CHRYSLER : un accord amiable à 700 millions de dollars avec la justice américaine?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fiat Chrysler Automobiles aurait négocié un règlement à l'amiable avec le département américain de la Justice et des propriétaires de véhicules pour plus de 700 millions de dollars dans l'affaire de fraude aux émissions polluantes de ses moteurs diesel. C’est ce que révèle Reuters sur la base de sources proches du dossier. Cet accord prévoit le versement de 311 millions de dollars d'indemnités au département américain de la Justice, d'au moins 75 millions de dollars aux Etats américains qui ont porté plainte, et de 280 millions de dollars aux propriétaires de véhicules, détaille le média