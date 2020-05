Fiat Chrysler Automobiles : Bruxelles se prononcera sur le projet de fusion entre FCA et PSA d'ici au 17 juin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne se prononcera d'ici au 17 juin sur le projet de fusion entre les groupes automobiles PSA et Fiat Chrysler (FCA), d'après les informations disponibles lundi sur le site internet du régulateur européen.

Les deux groupes ont notifié le 8 mai leur projet de fusion à la Commission européenne. L'exécutif européen peut autoriser la fusion, avec d'éventuels aménagements s'ils sont acceptés par les deux parties, ou ouvrir une enquête approfondie s'il considère que le projet risque de réduire la concurrence sur le marché européen.

PSA et FCA ont conclu en décembre dernier un accord de fusion entre égaux visant à créer le quatrième constructeur automobile mondial et à partager le fardeau des investissements dans les nouvelles motorisations. Le directeur général de FCA, Mike Manley, a affirmé la semaine dernière que les deux groupes restaient déterminés à mener à bien l'opération "d'ici à la fin de cette année ou au début de 2021", et que les conditions financières de l'opération n'avaient pas évolué.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

