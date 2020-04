Fiat Chrysler Automobiles : Ford accuse au 1er une perte de deux milliards de dollars , prévoit une perte de plus de cinq milliards de dollars au 2e trimestre

"Nous pensons que la trésorerie du groupe lui permettra de tenir jusqu'à la fin de l'année", a toutefois déclaré Tim Stone, le directeur financier du constructeur américain.

Selon ce dernier, "l'environnement économique actuel reste trop incertain", pour que le groupe se risque à établir des prévisions annuelles. Il s'attend toutefois à ce que ses ventes avoisinent 34 milliards de dollars à la fin des trois premiers mois de l'exercice.

Ces chiffres et ces incertitudes ont immédiatement été sanctionnés dans les transactions d'après-Bourse et l'action Ford cédait plus de 6%.

La production automobile américaine est quasiment à l'arrêt depuis le mois de mars, lorsque la propagation du nouveau coronavirus a contraint les entreprises à cesser leurs activités.

A l'instigation du président Donald Trump, qui souhaite relancer au plus vite l'économie américaine, certains sites industriels commencent à rouvrir.

Ford, General Motors et Fiat Chrysler Automobiles (FCA), pensent redémarrer leur production au mois de mai et ont ouvert des négociations avec le puissant syndicat des travailleurs de l'automobile (UAW) qui exige un certain nombre de garanties d'ordre sanitaire.

Les sites européens de Ford reprendront leurs activités le 4 mai pour la plupart d'entre eux comme l'ont fait auparavant les usines chinoises.

