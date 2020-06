Fiat Chrysler Automobiles N : Le fonds Phitrust réitère ses critiques sur la fusion FCA-PSA avant leurs AG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--A quelques jours des assemblées générales de PSA et Fiat Chrysler, le fonds Phitrust a renouvelé ses critiques sur les modalités du projet de fusion entre les deux constructeurs automobiles.

Comme en décembre 2019, le fonds estime qu'une fusion à parité ne se justifie pas. Phitrust, qui détient moins de 1% du capital de PSA, affirme avoir écrit à l'industriel pour demander si les parités et les termes de la fusion pourraient évoluer "pour tenir compte de la situation mise en lumière par la crise".

"Depuis l'annonce du rapprochement des groupes PSA et FCA au dernier trimestre 2019 et l'entrée en récession de l'économie mondiale, le groupe PSA a montré sa résistance grâce à sa situation de trésorerie favorable et à la bonne gestion de ses coûts; il en a été différemment pour le groupe FCA dont l'équilibre financier est apparu comme plus fragile", affirme Phitrust.

Parmi les autres questions soulevées par Phitrust, le fonds demande quels termes financiers sont prévus en cas d'échec du rapprochement.

Le fonds appelle, lors de l'assemblée générale de PSA, à rejeter les résolutions 17, 18 et 19 portant sur les engagements des trois actionnaires de référence de PSA -Bpifrance, la famille Peugeot et le groupe automobile chinois Dongfeng Motors -- liés au projet de fusion avec Fiat Chrysler.

Interrogé par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de PSA n'a pas fait de commentaire tandis qu'un porte-parole de Fiat Chrysler n'était pas disponible dans l'immédiat.

PSA tiendra jeudi 25 juin son assemblée générale tandis que celle de Fiat Chrysler suivra le lendemain. Les deux groupes comptent finaliser d'ici à la fin du premier trimestre 2021, leur fusion.

