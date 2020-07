Fiat Chrysler Automobiles N : Perquisitions du parquet allemand chez Fiat et Alfa Romeo

Le parquet de Francfort a dit mercredi mener des perquisitions dans le cadre d'une enquête internationale portant sur une fraude concernant des logiciels soupçonnés d'avoir permis de truquer les émissions polluantes sur des moteurs diesel équipant des véhicules de Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Iveco.

Le constructeur italo-américain Fiat Chrysler (FCA) a confirmé que certains de ses bureaux en Europe avaient été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête menée par des magistrats allemands.

"FCA passe en revue les documents pertinents afin de pouvoir répondre correctement à toute requête", a précisé le groupe automobile dans un communiqué.

Les perquisitions, menées en Allemagne, en Italie et en Suisse, se concentrent sur des personnes travaillant au sein d'un groupe automobile international et d'un constructeur de véhicules utilitaires international, a précisé le parquet dans un communiqué, sans nommer les entreprises concernées.

L'enquête, coordonnée par l'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne Eurojust, se concentre sur neuf personnes résidant en Italie et sur leurs activités entre 2014 et 2019, a précisé le parquet de Francfort.

Des dispositifs présumés frauduleux ont été identifiés dans les moteurs diesel 1,3 litre Multijet et 1,6 litre Multijet équipant des véhicules de marques Alfa Romeo, Jeep et Fiat ainsi que des utilitaires Iveco et Fiat, ont précisé les services des procureurs de Francfort.

Ces équipements permettraient de modifier artificiellement les niveaux d'émissions polluantes lors des tests d'homologation en laboratoire, pour les amoindrir drastiquement par rapport aux niveaux réels mesurés lors de la conduite sur route.

(Edward Taylor et Joern Poltz à Francfort, avec James Mackenzie à Milan ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)