Fiat Chrysler Automobiles : PSA et FCA avancent rapidement vers la signature d'un MoU, selon une note interne

"Un process a été mis en place pour préparer et approuver les conditions définitives de l'opération. L'objectif est de signer un accord qui engagera les deux groupes dans les prochaines semaines", ont dit les deux constructeurs dans un communiqué commun adressé lundi à leurs salariés.

PSA et FCA ont mis sur pied neuf groupes de travail thématiques et mobilisé une cinquantaine de personnes pour préparer leur rapprochement qui donnerait naissance au quatrième groupe automobile mondial, ont-ils ajouté.

"Nous avançons rapidement vers notre objectif de réaliser cette première étape d'accord", a souligné Olivier Bourges, directeur des Programmes et de la stratégie de PSA et en charge du processus de rapprochement avec Doug Osterman, trésorier et directeur du développement des opérations de FCA.

"Nous constatons l'avancement régulier vers cet objectif", a déclaré Doug Osterman, selon des propos cités dans le document interne dont les Echos et la presse italienne ont fait état en premier.

Lors de l'officialisation de leur projet de fusion le 31 octobre, les deux groupes avaient annoncé leur intention de signer un protocole d'accord dans les semaines suivantes.

Malgré l'irruption d'une plainte de General Motors contre FCA, la semaine passée, le groupe italo-américain et une source au fait de la stratégie de PSA avaient indiqué que l'objectif restait de signer un MoU courant décembre.

Le comité européen de PSA s’est également exprimé favorablement sur le projet de fusion.

Sur 17 organisations syndicales présentes, 15 ont donné un avis favorable représentant 88% des organisations syndicales, une s’est positionnée défavorablement et une organisation s’est abstenue, a précisé le groupe dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.

(Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Bertrand Boucey et Jean-Michel Bélot)