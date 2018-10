Fiat Chrysler: bénéfice en recul de 38%, dividende extraordinaire

Milan (awp/afp) - Le constructeur automobile Fiat Chrysler (FCA) a enregistré une baisse de 38% de son bénéfice net au troisième trimestre, à 564 millions d'euros, mais compte verser un dividende extraordinaire de 2 milliards d'euros, grâce à la cession de l'équipementier Magneti Marelli.

FCA a par ailleurs revu à la baisse son objectif de trésorerie industrielle nette pour fin 2018, à 1,5-2 milliards d'euros, contre quelque 3 milliards prévus précédemment.

Il a en revanche confirmé ses autres objectifs, à savoir un chiffre d'affaires de 115-118 milliards d'euros, un bénéfice d'exploitation (Ebit) ajusté égal ou supérieur à 7,5-8 milliards et un bénéfice net ajusté de quelque 5 milliards.

Sur le trimestre, son chiffre d'affaires a progressé de 9% à 28,77 milliards d'euros, un chiffre meilleur qu'attendu. Selon le consensus Factset Estimates, les analystes tablaient sur 27,2 milliards.

FCA a vendu sur la période 1,16 million de véhicules, en hausse de 3% par rapport au troisième trimestre 2017.

Le chiffre d'affaires est resté stable en Europe-Moyen-Orient-Afrique et a progressé de 18% en Amérique du Nord et de 14% en Amérique du Sud. En revanche, il a dévissé de 24% en Asie, en raison de la faiblesse du marché chinois et de la concurrence croissante.

L'Ebit ajusté du groupe a progressé de 13%, à 1,995 milliard d'euro. Le bénéfice net ajusté a lui bondi de 51%, à 1,396 milliard, là aussi au-dessus du consensus car les analystes tablaient sur 1,2 milliard.

Le 25 juillet, le septième constructeur mondial avait été contraint de revoir à la baisse une grande partie de ses objectifs pour 2018 après une chute de son bénéfice net de 35% au deuxième trimestre.

Il a annoncé le 22 octobre qu'il allait céder l'équipementier italien Magneti Marelli au japonais Calsonic Kansei (CK), une transaction d'un montant de 6,2 milliards d'euros.

Ce montant est très supérieur aux estimations, les analystes évaluant Magneti Marelli entre 4 et 5 milliards d'euros, selon le consensus Bloomberg.

Le groupe a indiqué mardi que cette transaction permettrait le paiement d'un dividende extraordinaire de 2 milliards d'euros à la fin de l'opération, qui s'ajoutera au dividende fixé à 20% des bénéfices.

Après ces annonces, vers 14H15 (13H15 GMT), le titre FCA perdait 1,22% à 14,036 euros à la Bourse de Milan, dans un marché en recul de 0,52%.

Fiat Chrysler est dirigé depuis le 21 juillet par Mike Manley, qui était jusqu'alors directeur général de la marque Jeep.

Il a pris la suite de Sergio Marchionne après la brusque dégradation de l'état de santé de ce dernier. Emblématique patron du groupe pendant 14 ans, M. Marchionne est décédé le 25 juillet.

afp/rp