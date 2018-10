Fiat Chrysler : cession de Magneti Marelli

22/10/2018 | 11:22

Fiat Chrysler grimpe de 5,6% à Milan, entouré après un accord conclu avec Calsonic Kansei pour lui céder son activité d'équipements automobiles Magneti Marelli, pour une valeur de transaction de 6,2 milliards d'euros.



L'entité combinée, qui opérera sous le nom de Magneti Marelli CK Holdings, représentera un chiffre d'affaires total de 15,2 milliards d'euros et fera ainsi partie des dix plus grands équipementiers automobiles indépendants au niveau mondial.



Dans ce cadre, le constructeur automobile italo-américain va conclure un accord pluriannuel d'approvisionnement avec cette nouvelle entreprise, qui s'engage à maintenir ses activités en Italie ainsi que son siège social opérationnel de Corbetta.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.