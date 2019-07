Fiat Chrysler : coentreprise avec CACF prolongée

22/07/2019 | 09:17

Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) et Fiat Chrysler Automobiles Italy (FCA) annoncent avoir conclu un accord le 19 juillet pour prolonger leur joint-venture détenu à 50/50 - FCA Bank - jusqu'au 31 décembre 2024.



L'accord renouvelé permettra de renforcer l'offre locative et de mobilité de FCA Bank dans le but d'élargir encore sa gamme de produits. Par ailleurs, les termes de l'entente renouvelée sont sensiblement les mêmes que ceux de l'accord actuel.



Avec 18 marchés et 18 marques servies, FCA Bank propose une offre complète de services financiers à destination des différentes marques du groupe FCA et d'autres constructeurs tels que Jaguar Land Rover, Ferrari, Aston Martin et Morgan.



