Fiat Chrysler : en léger retrait après ses trimestriels

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) cède 0,7% à Milan, malgré la publication par le constructeur (qui possède notamment Jeep et Alpha Romeo) d'un BPA ajusté en hausse à 89 centimes d'euro au troisième trimestre, supérieur de huit centimes au consensus.



L'Italo-Américain a vu son bénéfice net ajusté augmenter de 51% à 1,4 milliard d'euros et sa marge opérationnelle ajustée s'établir en hausse de 20 points de base à 6,9%, pour des revenus en croissance de 9% à 28,8 milliards d'euros (+11% hors effets de changes).



Pour l'ensemble de l'année, FCA confirme viser un bénéfice net ajusté autour de cinq milliards d'euros, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté de 7,5 à huit milliards et des revenus entre 115 et 118 milliards.



