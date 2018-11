Fiat Chrysler : hausse de 16% des ventes aux US en octobre

01/11/2018 | 16:26

Fiat Chrysler Automobiles annonce ce jour que ses ventes aux États-Unis ont augmenté de 16% en octobre, atteignant ainsi 177.391 véhicules, notamment grâce à la vigueur des marques Dodge et Ram.



En effet, les ventes de la marque Dodge ont bondi de 38% à 33.872 unités le mois dernier, sous l'impulsion des ventes de Challenger. Celles de la marque Ram se portent bien également, puisqu'elles ont augmenté de 14% à 54.542 véhicules, un record historique pour octobre.



Le constructeur automobile précise par ailleurs que les marques Jeep, Chrysler et Alfa Romeo s'affichent également en hausse par rapport à la même période l'an dernier.



Sans surprise, ces chiffres ont été bien accueillis par les investisseurs : les actions FCA cotées à New York s'affichent en ce moment en hausse de +2,8%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.