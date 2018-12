Fiat Chrysler : nouveau COO pour l'Amérique du Nord

06/12/2018 | 16:02

Fiat Chrysler Automobiles annonce ce jeudi la nomination comme directeur opérationnel (COO) pour sa région Amérique du Nord, de Mark Stewart, précédemment l'un des cadres-dirigeants d'Amazon.



Chez le géant américain de la distribution en ligne, Mark Stewart occupait le poste de vice-président des opérations, supervisant le traitement des demandes de la clientèle à travers 200 sites comprenant 180.000 employés.



Le constructeur automobile italo-américain fait part aussi des nominations de Niel Golightly comme directeur de la communication globale et de Mike Keegan comme directeur de l'audit, de la durabilité et de la conformité.



