Fiat Chrysler obtient une ligne de crédit garantie de 6,3 milliards d'euros en Italie

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La filiale italienne du constructeur automobile Fiat Chrysler (FCA), a annoncé mercredi, avoir obtenu une ligne de crédit garantie de 6,3 milliards d'euros auprès de la banque Intesa Sanpaolo, qui sera utilisée pour soutenir l'activité "de plus de 10.000 petites et moyennes entreprises qui forment le secteur automobile en Italie".

La ligne de crédit sera garantie à 80% par le ministère italien des Finances et la Sace, l'agence italienne de crédit à l'exportation, a précisé FCA Italie. La facilité de crédit de trois ans ne peut être utilisée que pour financer les activités de Fiat Chrysler en Italie, où la société compte 55.000 salariés et 16 usines.

FCA Italie a indiqué que ce financement obtenu en concertation avec les pouvoirs publics permettrait de soutenir ses activités en vue du "redémarrage et de la transformation du secteur automobile italien". "Dans le cadre de ce plan, FCA Italie a récemment commencé la production de la toute nouvelle Fiat 500 électrique à Turin, et des hybrides rechargeables Jeep Renegade et Jeep Compass à Melfi. Le développement a été achevé et la production de la toute nouvelle voiture de sport Maserati MC20 doit débuter dans l'usine historique de Modène", a souligné le constructeur

Comme ses rivaux, Fiat Chrysler s'est assuré l'accès à des liquidités pour faire face à la chute de ses revenus causée par la pandémie. Fiat Chrysler tente également de mener à bien sa fusion avec PSA, qui donnerait naissance à l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde.

-Stephen Nakrosis (Version française et contribution Jérôme Batteau)

