Fiat Chrysler : plonge avec un avertissement sur résultats

25/07/2018 | 14:10

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) plonge de près de 9% à Milan, sanctionné pour un abaissement par le constructeur italo-américain (qui possède notamment les marques Jeep et Alpha Romeo) de certains objectifs annuels.



S'il vise toujours un bénéfice net ajusté autour de cinq milliards d'euros, il attend désormais un profit opérationnel ajusté de 7,5 à huit milliards et des revenus entre 115 et 118 milliards, contre au moins 8,7 milliards et environ 125 milliards en estimations précédentes.



Sur le trimestre écoulé, FCA a vu son bénéfice net ajusté diminuer de 9% à 981 millions d'euros et sa marge opérationnelle ajustée se tasser d'un point à 5,7%, pour des revenus en hausse de 4% à 29 milliards d'euros (+11% hors effets de changes).



