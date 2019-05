Fiat Chrysler : proposition de fusion avec Renault

27/05/2019 | 08:11

Fiat Chrysler Automobiles annonce avoir remis une lettre non engageante au conseil d'administration de Renault, proposant un rapprochement dans le cadre d'une fusion qui verrait les actionnaires des deux constructeurs détenir chacun 50% du nouvel ensemble.



'Le nouvel ensemble produirait environ 8,7 millions de véhicules par an, serait l'un des leaders mondiaux de technologies dédiées aux véhicules électriques, de marques premium, de SUV, de camions et de véhicules utilitaires', souligne l'Italo-américain.



'Ce rapprochement serait fortement créateur de valeur tant pour les actionnaires de FCA que de Groupe Renault, avec des synergies annuelles supplémentaires estimées dépassant les cinq milliards d'euros, au-delà de celles de l'Alliance', poursuit-il.



