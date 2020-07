Fiat Chrysler : renforce son partenariat avec Waymo

22/07/2020 | 11:40

Fiat Chrysler Automobiles renforce son partenariat en matière de technologie de conduite autonome avec Waymo, l'unité de voiture sans conducteur d'Alphabet.



Waymo travaillera désormais exclusivement avec FCA en tant que partenaire privilégié pour le développement et les tests de véhicules utilitaires légers, visant initialement l'intégration de sa technologie de conduite autonome Waymo Driver, a déclaré le constructeur italo-américain.



FCA a également choisi Waymo comme son partenaire stratégique exclusif pour la technologie autonome de niveau 4 sur toute sa flotte, et a déjà commencé à travailler avec Waymo pour imaginer de futurs produits, a déclaré le groupe.



Pour mémoire, FCA est devenu le principal partenaire constructeur automobile (OEM) de Waymo en 2016.



