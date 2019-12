France-Immatriculations de voitures neuves +0,65% en novembre

PARIS, 1er décembre (Reuters) - Les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé de 0,65% en novembre, selon les données brutes du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) publiées dimanche.

Il s'est immatriculé dans l'Hexagone 172.734 véhicules particuliers le mois dernier, a annoncé le CCFA. Novembre a compté cette année 19 jours ouvrables contre 21 l'an dernier à la même époque.

Sur onze mois, le marché ressort désormais en baisse de 0,25% alors que sur la période janvier-octobre, il accusait un recul cumulé de 0,33%.

Après avoir commencé 2019 sur un mauvais pied à cause des perturbations provoquées par le cycle d'homologation plus strict WLTP et le ralentissement cyclique ambiant, le marché automobile français a repris des couleurs au printemps, avant de repartir à la baisse trois mois d'affilée (juin-juillet-août) puis de rebondir fortement en septembre et en octobre.

La fin de l'année 2019 reste incertaine, mais pourrait profiter de l'arrivée des nouvelles Renault Clio et Peugeot 208 et d'un possible surcroît d'immatriculations avant le prochain tour de vis réglementaire sur les émissions de CO2 le 1er janvier 2020. De 2015 à 2018, le marché a enchaîné quatre années consécutives de croissance.

La société de données AAA Data anticipe une légère hausse de 0,4% des immatriculations de voitures neuves en 2019 tandis que l'Observatoire Cetelem de l'automobile, moins pessimiste qu'au début de l'année, attend un recul de 1%. Entre les deux, le CCFA table sur un marché à l'équilibre.

Les immatriculations du groupe PSA, qui regroupe les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, et qui discute actuellement fusion avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA) , ont reculé de 7,04% en novembre par rapport au même mois de 2018.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine), qui a averti à deux reprises fin juillet et fin octobre sur son chiffre d'affaires annuel, a vu quant à lui ses immatriculations en France progresser de 11,53% le mois dernier. (Gwénaëlle Barzic)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -0.53% 13.42 6.39% PEUGEOT -1.44% 21.92 17.57% RENAULT 0.35% 43.455 -20.34%