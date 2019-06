Ghosn: Le conseil de Renault préconise des actions en justice aux Pays-Bas

"Les conclusions de la mission d'audit conjoint ont (...) confirmé les questionnements que suscitent un certain nombre de dépenses engagées par RNBV pour un montant total de l'ordre de 11 millions d’euros", a annoncé le conseil dans un communiqué.

"Sur la base de ces constats, le Conseil d'administration a décidé (...) de demander aux représentants de Renault de se rapprocher de leurs homologues de Nissan dans les instances de gouvernance de RNBV en vue de la mise en œuvre des actions judiciaires disponibles aux Pays-Bas."

Le montant de 11 millions d'euros couvre les surcoûts de déplacements en avion de l'ancien homme fort de l'alliance, certaines dépenses qu'il a engagées et des dons ayant bénéficié à des organismes à but non lucratif. Sur ce dernier point, le conseil d'administration recommande la recherche "des moyens d'être dédommagé par M. Ghosn".

