L'Europe termine en hausse avant les "minutes" de la Fed

Le secteur automobile a également soutenu la cote, porté par de nouvelles spéculations sur un rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler Automobiles.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 1,7% à 5.435,48 points. Le Footsie britannique a pris 1,11% et le Dax allemand 1,3%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,33%, le FTSEurofirst 300 de 1,09% et le Stoxx 600 de 1,21%.

La politique monétaire est sur le devant de la scène avant la publication, à 18h00 GMT, du compte rendu de la réunion de juillet de la Fed, à l'issue de laquelle la banque centrale américaine a abaissé ses taux pour la première fois depuis la crise financière de 2008.

"Les 'minutes' de la Fed pourrait montrer que les risques liés au commerce mondial justifient des baisses de taux supplémentaires mais les traders accorderont probablement une plus grande importance au discours vendredi du président de la Fed, Jerome Powell", a déclaré Edward Moya, analyste chez OANDA.

Le président de la Fed doit en effet prendre la parole vendredi lors du symposium économique de Jackson Hole. Les marchés continuent d'anticiper une nouvelle baisse de taux lors de la réunion de septembre du Federal Open Market Committee (FOMC), selon le baromètre FedWatch de CME Group.

Jeudi, le marché prendra aussi connaissance du compte rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

La Bourse de Milan a repris 1,77%, effaçant les pertes de la veille (-1,11%) après la démission du président du Conseil italien et le début de consultations en vue de former un nouveau gouvernement, ce qui permettrait d'éviter des élections anticipées à l'issue incertaine au moment de l'élaboration du budget 2020.

Le Parti démocrate (PD) s'est dit prêt mercredi à entamer des négociations avec le Mouvement 5 étoiles (M5S) en vue de la formation d'une coalition gouvernementale.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a estimé mercredi qu'il n'existait pas de signe laissant planer une menace sur la zone euro provoquée par la crise politique en Italie.

VALEURS

Renault et Fiat Chrysler Automobile (FCA) ont soutenu la cote, gagnant respectivement 3,73% et 3,33% après la parution d'un article du quotidien italien Il Sole 24 Ore qui relance les espoirs d'une fusion entre les deux constructeurs automobiles.

Cette information a permis à l'indice Stoxx lié à l'automobile de gagner 1,71%.

Seb a pris 6,48%, Citigroup ayant entamé le suivi du titre avec une recommandation à l'achat.

Technicolor a grimpé de 20,27% après que Bain Capital Credit a informé l'AMF du franchissement du seuil de 5% dans le capital du groupe de médias numériques via des achats sur le marché.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, les principaux indices de Wall Street prenaient entre 0,7% et 0,9% grâce à des résultats bien accueillis dans le secteur de la distribution et dans l'attente de la publication des "minutes" de la Fed.

L'action Target (+19,72%) s'envole à un plus haut record, le groupe ayant dégagé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé son objectif de bénéfice par action pour l'année.

La chaîne de magasins de bricolage Lowe's gagne 9,82% après avoir publié un chiffre d'affaires à magasins comparables et un bénéfice trimestriels eux aussi supérieurs aux attentes.

Ils permettent aux indices des biens de consommation non essentiels et de la distribution de progresser respectivement de 1,79% et 2,24%.

CHANGES

Sur le marché des changes, les variations sont limitées en raison des rendez-vous de politique monétaire à venir, avec les "minutes" de la Fed dans la soirée, celles de la BCE jeudi et le discours de Jerome Powell à Jackson Hole vendredi.

Le dollar est parfaitement stable face à un panier de devises de référence et l'euro se stabilise autour de 1,11 dollar.

La livre, quant à elle, recule d'environ 0,2% face au dollar et à l'euro dans un climat d'incertitude sur le Brexit. Boris Johnson et Angela Merkel devaient se rencontrer en fin de journée avant un entretien avec Emmanuel Macron à Paris jeudi.

TAUX

S'il favorise la hausse des actions, le regain d'appétit pour le risque fait souffrir les emprunts d'Etat, ce qui se traduit par une remontée des rendements.

Le 10 ans américain s'affiche à 1,5774% après être monté jusqu'à 1,61%.

Le rendement du 10 ans allemand, référence pour la zone euro, a fini la journée à -0,67% après avoir fini à -0,691% la veille.

L'Allemagne a adjugé pour la première fois mercredi des obligations à 30 ans avec un rendement négatif.

PÉTROLE

Sur le marché du pétrole, les cours évoluent en hausse alors que les statistiques officielles ont montré une baisse plus forte que prévu des stocks américains mais une augmentation des stocks d'essences et de produits distillés.

Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,09% à 56,18 dollars tandis que le baril de Brent prend 1,27% à 60,79 dollars.

LES INDICATEURS DU JOUR

Peu d'indicateurs sont venus animer la séance. Les investisseurs ont pris connaissance d'une augmentation plus qu'attendu des reventes de logements aux Etats-Unis.

A SUIVRE jeudi :

A l'agenda économique jeudi, les premiers résultats des enquêtes mensuelles Markit auprès des directeurs d'achat en France, en Allemagne et en zone euro. Les investisseurs suivront ensuite, à 11h30 GMT, le compte rendu de la dernière réunion de la BCE.

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Édité par Marc Angrand)

par Laetitia Volga