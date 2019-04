La holding de contrôle de Fiat Chrysler renouvelle son engagement

John Elkann, qui est également président de FCA, estime que l'industrie automobile assistera à un changement plus marqué dans les 20 prochaines années, à l'image des 20 premières, qu'au cours des 100 dernières.

"Nous sommes déterminés à ce que nous et Fiat Chrysler jouions notre rôle de manière active et ambitieuse dans cette nouvelle et passionnante ère", écrit-il dans une lettre aux actionnaires d'Exor publiée lundi soir.

Exor, la holding familiale des Agnelli, détient 29% de Fiat Chrysler.

Le Financial Times a rapporté la semaine dernière que Renault voulait relancer d'ici 12 mois les discussions sur une fusion avec Nissan avant de faire une offre sur Fiat Chrysler Automobiles.

Le Wall Street Journal pour sa part a écrit le 22 mars que PSA avait approché FCA cette année pour défendre l'idée d'un rapprochement entre les deux groupes automobiles, projet à nouveau repoussé par le constructeur italo-américain.

Robert Peugeot, président de la holding familiale, a déclaré le mois dernier aux Echos que sa famille, l'un des trois actionnaires de référence de PSA, soutiendrait une nouvelle acquisition du constructeur automobile si une opportunité se présentait.

(Stephen Jewkes; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)