Les discussions avec Renault sont allées aussi loin que possible, selon Elkann

Fiat Chrysler reste néanmoins "ouvert aux opportunités de toutes sortes", ajoute-t-il.

FCA a annoncé mercredi soir contre toute attente le retrait immédiat de son offre de fusion à 30 milliards d'euros avec Renault, accusant les conditions politiques en France d'avoir compromis un projet qui aurait donné naissance au troisième constructeur automobile mondial.

"La décision d'engager des discussions avec le groupe Renault était la bonne et nous l'avons prise après beaucoup de préparation sur de nombreux aspects", écrit l'héritier de la famille Agnelli.

L'arrêt des discussions avec Renault a été décidé afin de préserver les intérêts du groupe, de ses employés et de ses actionnaires et partenaires dès lors qu'il était devenu évident qu'elles avaient été poussées "aussi loin qu'elles pouvaient raisonnablement aller", poursuit-il.

"FCA, sous la direction de Mike Manley, est une entreprise extraordinaire (...) avec une stratégie claire pour un avenir fort et indépendant. Nous allons rester ouverts aux opportunités de toutes sortes offrant la possibilité de renforcer et d'accélérer la mise en oeuvre de cette stratégie et la création de valeur", écrit John Elkann.

(Valentina Za; Bertrand Boucey pour le service français)