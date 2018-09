Les ventes de SUV ont encore bondi en août aux Etats-Unis

(Actualisé avec commentaires de Ford et les données de FCA, Mazda, Nissan)

4 septembre (Reuters) - Les principaux constructeurs automobiles ont annoncé mardi une hausse de leurs ventes aux Etats-Unis en août, notamment dans le segment des SUV qui continue de jouir d'une forte demande.

La bonne santé du marché du travail et la confiance des ménages à son meilleur niveau depuis 18 ans ont compensé l'impact de la hausse des taux d'intérêt et des prix de l'essence. De plus, ce mois d'août a aussi bénéficié de comparatifs favorables après les perturbations causées un an plus tôt par les ouragans Harvey et Irma.

Ford a vu ses ventes augmenter de près de 4,1% à 218.504 véhicules contre 209.897 en août 2017, avec un bond de 20,1% pour les SUV et une hausse de 5,7% pour les pickups.

Son directeur du marketing aux Etats-Unis, Mark LaNeve, a estimé le marché américain à 17,0-17,4 millions de véhicules en août en taux annualisé, soit davantage que les 16,8 millions d'unités anticipées en moyenne par les économistes interrogés par Reuters.

"Le consommateur a un moral d'acier actuellement, ce qui assure des bases solides pour notre industrie", a-t-il déclaré.

"On estime que le marché dans son ensemble est resté stable mais on pourrait avoir une hausse allant jusqu'à 1% si les chiffres encore attendus sont bons."

En 2017, les ventes avaient baissé de 2% après un record à 17,55 millions de véhicules en 2016.

Ford, le deuxième constructeur américain, arrête progressivement la production de la plupart de ses voitures de tourisme aux Etats-Unis pour se concentrer sur les SUV et pickups plus larges et plus confortables, qui lui permettent de dégager des marges plus élevées.

Toyota, plus exposé sur le marché des compactes et berlines, a de son côté annoncé une baisse de 2% de ses ventes américaines le mois dernier, à 223.055 unités. Ses ventes de SUV ont néanmoins augmenté de 8,9%.

General Motors, le numéro un américain, ne publie plus de données mensuelles. Des analystes du secteur ont estimé la semaine dernière que ses ventes avaient reculé d'environ 8,5% en août.

Fiat Chrysler a publié des ventes en hausse de 10% à 193.718 véhicules, tirées par les marques Jeep et Ram.

Honda a vu ses ventes progresser de 1,3% à 147.903 voitures, avec un bond de 19% pour ses SUV CR-V et Odyssey. Pour Nissan, la hausse a été de 4% à 112.376, avec là encore une bonne performances des crossovers Murano et Rogue.

Pour Bryan Bezold, économiste de Ford pour la région Amériques, le marché automobile américain risque d'atteindre un plateau au deuxième semestre.

"De manière générale, les indicateurs économiques laissent entrevoir la poursuite d'une solide croissance économique mais avec des signes de pressions accrues sur les prix", dit-il.

Tableau des ventes d'août par constructeur (Rachit Vats et Ankit Ajmera à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)