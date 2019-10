PSA et FCA officialisent leur projet de fusion, visent des synergies de 3,7 mds d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont officialisé jeudi des négociations en vue d'une fusion à 50/50 qui donnerait naissance au quatrième groupe automobile mondial avec 8,7 millions de véhicules, pour des synergies annuelles de près de 3,7 milliards d'euros.

Dans un communiqué commun, les deux groupes ont indiqué que leurs conseils d'administration respectifs sont "convenus à l'unanimité d'œuvrer" en vue de cette fusion et "ont donné à leurs équipes respectives le mandat de finaliser les discussions et conclure un 'Memorandum of Understanding' [protocole d'accord, ndlr] dans les prochaines semaines".

Les synergies générées par l'opération s'élèveraient à près de 3,7 milliards d'euros par an , et 80% seraient réalisées à partir de la quatrième année. Le coût de réalisation de ces synergies est estimé à 2,8 milliards d'euros par les deux entreprises. Ces synergies "découleraient principalement d'une affectation plus efficiente des investissements dans les plateformes de véhicules, les chaînes de traction, les technologies et une capacité d'achats plus importante inhérente à la nouvelle dimension du groupe", ont-ils indiqué dans un communiqué.

"Ces estimations de synergies ne sont pas basées sur des fermetures d'usine", ont ajouté PSA et FCA.

Au niveau de la gouvernance, le président du directoire de Groupe PSA, Carlos Tavares, deviendrait directeur général du groupe fusionné tandis que le président de FCA, John Elkann, présiderait son conseil d'administration. Chacun siégerait au conseil du nouveau groupe constitué de six administrateurs choisis par PSA, dont Carlos Tavares, et de cinq administrateurs désignés par Fiat Chrysler.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

