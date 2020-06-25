PSA toujours en piste pour finaliser la fusion avec FCA d'ici la fin du T1 2021

25 juin (Reuters) - Carlos Tavares, président du directoire
de PSA, et Philippe de Rovira, directeur financier,
ont déclaré jeudi au cours de l'assemblée générale du groupe
que:
* DES SIGNES DE REPRISE DU MARCHÉ AUTOMOBILE SONT VISIBLES
EN
EUROPE DEPUIS LE MOIS DE MAI, NOTAMMENT EN FRANCE ET EN
ALLEMAGNE, ET EN CHINE DEPUIS AVRIL-CFO
* PSA A RÉDUIT DE 111 EUROS PAR VEHICULE LES COUTS DE
PRODUCTION
EN 2019 SUR UN OBJECTIF DE 700 EUROS SUR 2019-2021-PDT DU
DIRECTOIRE
* PSA VA DEVOIR REDOUBLER D'EFFORTS POUR ATTEINDRE CET
OBJECTIF
D'ÉCONOMIES, LE CORONAVIRUS N'AURA PAS AIDÉ EN 2020-PDT DU
DIRECTOIRE
* PSA CONTINUERA A AMÉLIORER SA STRUCTURE DE COUTS POUR
FAIRE FACE
AUX CONSÉQUENCES DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-PDT DU DIRECTOIRE
* PSA-L'ABAISSEMENT DU POINT MORT A 53% DES VENTES CONSTITUE
UNE
TRES BONNE PROTECTION POUR FAIRE FACE A CE TYPE DE CRISE-PDT DU
DIRECTOIRE
* PSA LE MONTANT DE 3,7 MILLIARDS D'EUROS DES SYNERGIES
ATTENDUES
DU RAPPROCHEMENT AVEC FCA N'EST QU'UN "PLANCHER"-PDT DU
DIRECTOIRE
* PSA-LE PLANNING DU RAPPROCHEMENT AVEC FCA EST STRICTEMENT
RESPECTÉ-PDT DU DIRECTOIRE
* PSA-SUR LES 20 DOSSIERS ANTITRUSTS DÉPOSÉS SUR LE PROJET
AVEC
FCA, LA MOITIÉ ONT ABOUTI A DES FEUX VERTS, NOTAMMENT AUX USA,
EN CHINE ET EN RUSSIE-PDT DU DIRECTOIRE
* PSA-LE DIALOGUE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LE
PROJET AVEC
FCA SE POURSUIVRA AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES, CONFORMÉMENT
AU CALENDRIER FIXÉ PAR LES DEUX GROUPES-PDT DU DIRECTOIRE
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(Reporting By Gilles Guillaume)