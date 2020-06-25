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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Italian Stock Exchange  >  Fiat Chrysler Automobiles N.V.    FCA   NL0010877643

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.

(FCA)
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PSA toujours en piste pour finaliser la fusion avec FCA d'ici la fin du T1 2021

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25/06/2020 | 11:12

25 juin (Reuters) - Carlos Tavares, président du directoire de PSA, et Philippe de Rovira, directeur financier, ont déclaré jeudi au cours de l'assemblée générale du groupe que:

* DES SIGNES DE REPRISE DU MARCHÉ AUTOMOBILE SONT VISIBLES EN EUROPE DEPUIS LE MOIS DE MAI, NOTAMMENT EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE, ET EN CHINE DEPUIS AVRIL-CFO

* PSA A RÉDUIT DE 111 EUROS PAR VEHICULE LES COUTS DE PRODUCTION EN 2019 SUR UN OBJECTIF DE 700 EUROS SUR 2019-2021-PDT DU DIRECTOIRE

* PSA VA DEVOIR REDOUBLER D'EFFORTS POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF D'ÉCONOMIES, LE CORONAVIRUS N'AURA PAS AIDÉ EN 2020-PDT DU DIRECTOIRE

* PSA CONTINUERA A AMÉLIORER SA STRUCTURE DE COUTS POUR FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-PDT DU DIRECTOIRE

* PSA-L'ABAISSEMENT DU POINT MORT A 53% DES VENTES CONSTITUE UNE TRES BONNE PROTECTION POUR FAIRE FACE A CE TYPE DE CRISE-PDT DU DIRECTOIRE

* PSA LE MONTANT DE 3,7 MILLIARDS D'EUROS DES SYNERGIES ATTENDUES DU RAPPROCHEMENT AVEC FCA N'EST QU'UN "PLANCHER"-PDT DU DIRECTOIRE

* PSA-LE PLANNING DU RAPPROCHEMENT AVEC FCA EST STRICTEMENT RESPECTÉ-PDT DU DIRECTOIRE

* PSA-SUR LES 20 DOSSIERS ANTITRUSTS DÉPOSÉS SUR LE PROJET AVEC FCA, LA MOITIÉ ONT ABOUTI A DES FEUX VERTS, NOTAMMENT AUX USA, EN CHINE ET EN RUSSIE-PDT DU DIRECTOIRE

* PSA-LE DIALOGUE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LE PROJET AVEC FCA SE POURSUIVRA AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES, CONFORMÉMENT AU CALENDRIER FIXÉ PAR LES DEUX GROUPES-PDT DU DIRECTOIRE Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting By Gilles Guillaume)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. 0.61%8.727 Cours en différé.-34.33%
PEUGEOT 1.21%14.195 Cours en temps réel.-34.23%
US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) -0.26%69.3072 Cours en différé.11.02%
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Données financières
CA 2020 86 329 M 96 915 M -
Résultat net 2020 -1 263 M -1 417 M -
Dette nette 2020 1 104 M 1 239 M -
PER 2020 -11,3x
Rendement 2020 -
Capitalisation 13 589 M 15 310 M -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 0,17x
Nbr Employés 191 752
Flottant 53,8%
Graphique FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.
Durée : Période :
Fiat Chrysler Automobiles N.V. : Graphique analyse technique Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 19
Objectif de cours Moyen 9,93 €
Dernier Cours de Cloture 8,67 €
Ecart / Objectif Haut 223%
Ecart / Objectif Moyen 14,6%
Ecart / Objectif Bas -47,5%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Michael Mark Manley President, Chief Executive Officer & Director
John Jacob Philip Elkann Chairman
Richard Keith Palmer Chief Financial Officer & Executive Director
Harald J. Wester Chief Technology Officer
Andrea Agnelli Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.-34.33%15 310
FERRARI N.V.1.90%31 165
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-23.73%30 026
BYD COMPANY LIMITED57.14%25 575
MARUTI SUZUKI INDIA LTD-21.89%22 977
EXOR N.V.-28.94%12 810
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+33 (0)4 78 30 41 42
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