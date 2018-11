Recul du marché automobile en Europe de l'Ouest en octobre-LMC

PARIS, 5 novembre (Reuters) - Les immatriculations de véhicules en Europe de l'Ouest ont accusé une nouvelle baisse en octobre, de 7,3%, en raison de l'entrée en vigueur de normes d'émissions plus strictes qui continuent à peser sur les ventes, montrent les données publiées lundi par le cabinet spécialisé LMC Automative.

Les ventes de voitures neuves dans la région sont tombées le mois dernier à 1,015 million d'unités contre 1,094 million un an plus tôt, précise LMC, qui a en outre réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'année et pour 2019.

L'entrée en vigueur au 1er septembre du nouveau protocole de tests dit WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test) dans l'Union européenne a contraint certains constructeurs comme Volkswagen et Renault à interrompre les livraisons de certains modèles non encore certifiés.

"Bien que de nombreux modèles, temporairement indisponibles à cause des retards accumulés pour tester les véhicules aux normes WLTP, aient été remis en vente en octobre, il semble qu'il faudra plus de temps pour que cela se reflète sur le chiffre des immatriculations", a déclaré David Oakley, analyste chez LMC.

Les ventes de Volkswagen, Renault et Fiat Chrysler (FCA) avaient été les plus soutenues en août à la faveur d'importants rabais consentis avant l'entrée en vigueur des normes WLTP et grâce à des immatriculations "zéro kilomètre" permettant de vendre par la suite des véhicules non certifiés.

En rythme annualisé et corrigé des variations saisonnières (SAAR), les ventes de voitures en Europe de l'Ouest ont augmenté le mois dernier de 11,9% par rapport à septembre, à 12,6 millions d'unités, précise LMC, qui établit ses statistiques sur la base des données nationales et des estimations sur certains marchés.

Le cabinet a ramené sa prévision de ventes de véhicules pour la région pour 2018 de 14,5 millions d'unités à 14,41 millions, soit une croissance de seulement 0,8% par rapport à 2017.

En 2019, 14,54 millions d'immatriculations sont attendues contre 14,6 millions précédemment.

Les immatriculations en octobre se sont contractées de 7,4% en Allemagne et en Italie, de 6,6% en Espagne, de 2,9% en Grande-Bretagne et de 1,5% en France, selon des données récentes. (Laurence Frost, Claude Chendjou pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1.19% 14.342 -4.94% RENAULT -0.51% 65.93 -21.02% VOLKSWAGEN 0.70% 155.44 -7.26%