Suisse: Amende pour échange d'informations dans le leasing auto

Les sanctions se décomposent en 8,5 millions de francs suisses pour AMAG Leasing AG, 6,6 millions pour BMW Financial Services (Switzerland) Ltd, 4,4 millions pour FCA Capital Suisse SA, 2,8 millions pour Multilease AG, 2,1 millions pour Opel Finance SA, 2,4 millions pour PSA Finance Suisse SA et 3,1 millions pour RCI Finance SA (Renault).

Les sociétés peuvent encore faire appel devant le tribunal administratif fédéral.

Le régulateur ajoute que la procédure est toujours en cours concernant Ford Credit Switzerland GmbH. Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG ne s'est quant à lui pas vu infliger d'amende car il a été le premier à dévoiler le système d'échanges d'informations.

(Gilles Guillaume, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)