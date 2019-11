Trump devrait reporter les taxes sur les automobiles européennes-sce

(Actualisé avec nouvelles sources, précisions)

WASHINGTON, 12 novembre (Reuters) - Donald Trump devrait annoncer cette semaine qu'il reporte, vraisemblablement de six mois, sa décision de taxer les automobiles importées de l'Union européenne, a-t-on appris lundi de diplomates européens.

"Nous disposons de solides indications de la part de l'administration selon lesquelles il n'y aura pas de droits de douane pour nous cette semaine", a déclaré l'un des diplomates.

Le site Politico, citant une source au fait de la question, a rapporté en premier lieu l'information.

Les Etats-Unis doivent décider d'ici au 14 novembre s'ils imposent des droits de douane pouvant aller jusqu'à 25% sur les automobiles et pièces détachées européennes, pour des raisons de sécurité nationale, en vertu d'une loi connue sous le nom de section 232.

La mise en oeuvre de ces droits de douane a déjà été repoussée de six mois.

Jean-Claude Juncker, président sortant de la Commission européenne, avait assuré la semaine dernière dans un entretien à un journal allemand que Donald Trump n'imposerait pas ce mois-ci de taxes douanières au secteur automobile européen.

Cette déclaration faisait écho à celle, à Washington, du secrétaire au Commerce dont les services supervisent l'enquête sur les effets des importations d'automobiles pour la sécurité nationale des Etats-Unis.

Wilbur Ross a indiqué que l'administration Trump pourrait ne pas imposer ce mois-ci des tarifs douaniers sur les véhicules importés de l'UE compte-tenu d'échanges "fructueux" avec les constructeurs. (David Lawder et Andrea Shalal, avec Tim Ahmann et Mohammad Zargham; Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian pour le service français)