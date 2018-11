VW et Daimler prêts à payer pour moderniser les vieux diesel

La justice allemande a ordonné jeudi aux municipalités de Cologne et de Bonn d'interdire la circulation des véhicules diesel anciens à partir d'avril 2019 dans certains secteurs au moment où le ministre des Transports, Andreas Scheuer, et les dirigeants du secteur automobile étaient réunis pour discuter d'un accord sur des mesures antipollution.

Volkswagen et Daimler sont prêts à proposer une modernisation à leurs frais de leurs véhicules diesel anciens afin de réduire les émissions polluantes, a déclaré Andreas Scheuer à l'issue de cette réunion, ajoutant que BMW refusait pour le moment de le faire.

Les trois grands constructeurs automobiles allemands se sont cependant engagés à dépenser jusqu'à 3.000 euros via diverses mesures, y compris une prime de reprise.

Selon Andreas Scheuer, tous ont la volonté d'aller de l'avant sur ces incitations dont le but est de convaincre les automobilistes d'acheter des véhicules plus récents, plus propres, moins polluants et qui ne seraient pas concernés par les interdictions de circulation.

"Volkswagen, Daimler et BMW veilleront à ce que leurs clients puissent rester mobiles", a déclaré à la presse Andreas Scheuer, invitant les constructeurs étrangers comme Fiat Chrysler Automobile et PSA à faire autant que les entreprises allemandes.

Depuis que Volkswagen a reconnu en 2015 avoir manipulé des tests antipollution, les voitures diesel font l'objet d'une attention accrue en raison de leurs émissions de dioxyde d'azote (NO2), jugées responsables de maladies respiratoires. Le scandale a entaché la réputation de l'ensemble de l'industrie automobile allemande.

LE MINISTÈRE RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT FAIT APPEL

En confirmant l'interdiction de circulation de vieux diesel dans certains secteurs de Cologne et Bonn, la justice de Rhénanie du Nord-Westphalie a donné gain de cause au mouvement écologiste Deutsche Umwelthilfe (DUH), qui avait porté plainte contre les autorités du Land pour réclamer le respect des normes en matière de teneur en NO2.

Cette interdiction, qui s'appliquera dans la "zone environnementale" de Cologne, concernera d'abord les véhicules diesel répondant à la norme Euro 4 et sera étendue en septembre 2019 à la norme Euro 5. A Bonn, elle entrera en vigueur sur deux des artères les plus fréquentées.

La ministre de l'Environnement de Rhénanie du Nord-Westphalie a annoncé qu'elle ferait appel de cette décision.

"Cela entraînera de nombreuses perturbations dans le système de transport de Cologne et aura des conséquences importantes pour les résidents, les voyageurs et l'ensemble de la ville en tant que centre d'affaires", a déclaré Ursula Heinen-Esser.

"Le tribunal n'a pas abordé la question de la portée d’une décision aussi ambitieuse et, pour cette raison, nous ferons bien entendu appel", a-t-elle ajouté.

La justice allemande s'était déjà prononcée en ce sens notamment pour Berlin et Francfort.

Le gouvernement d'Angela Merkel a conclu début octobre un accord permettant de réduire les émissions polluantes dans les grandes villes tout en évitant de recourir aux interdictions de circuler.

Larry Thompson, imposé par les autorités américaines comme observateur indépendant pour superviser les réformes au sein de VW en réponse au "dieselgate", a déclaré jeudi qu'il restait encore "beaucoup de travail à faire".

Il a cependant jugé que Volkswagen progressait dans l'amélioration de ses procédures et a évoqué "une très bonne coopération et un soutien" de la part des dirigeants du groupe allemand.

