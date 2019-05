Fiat et Renault carburent en Bourse après l'annonce d'un projet de fusion

(Actualisation: réaction en Bourse, commentaires d'analystes, déclarations de la porte-parole du gouvernement français)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et le français Renault bondissent en Bourse lundi, après avoir confirmé l'existence d'un projet de fusion entre égaux qui permettrait de créer le troisième groupe automobile mondial.

Vers 10h40, l'action Renault bondissait de 14,2% à 57,10 euros, tandis qu'à Milan, Fiat Chrysler s'adjugeait 9% à 12,49 euros. Jefferies voit certaines difficulté à ce rapprochement mais souligne que les deux groupes présentent de très grandes complémentarité, notamment en termes d'exposition géographique et de produits.

Commerzbank, de son côté, souligne que si ce rapprochement est favorable à Fiat Chrysler, il demeure "plus risqué" pour Renault, la banque craignant que cette opération détériore les relations avec son partenaire Nissan, dont il détient 43,4% du capital.

Fiat Chrysler Automobiles a soumis au conseil d'administration de Renault une lettre non engageante proposant une fusion entre égaux, a expliqué le groupe italo-américain dans un communiqué. Cette proposition fait suite à des échanges entre les deux groupes pour identifier des pistes de collaboration portant sur plusieurs régions et plusieurs produits, a précisé la société.

"Même s'il n'existe aucune garantie que cette proposition donne lieu à un rapprochement effectif, le conseil d'administration de FCA l'a vivement soutenue et approuvée", a ajouté Fiat Chrysler.

"Renault confirme avoir reçu une proposition de FCA concernant une potentielle fusion à 50/50 entre Groupe Renault et FCA", a de son côté déclaré le groupe français dans un communiqué distinct. Renault a également confirmé qu'une réunion de son conseil d'administration se tiendrait lundi matin. A l'issue de cette réunion, le groupe publiera un communiqué de presse.

Les accords définitifs relatifs à ce rapprochement feront l'objet d'une négociation et d'une validation par les conseils d'administration de Renault et Fiat Chrysler. La réalisation du projet de rapprochement est par ailleurs soumise à un ensemble de conditions usuelles, telles que l'approbation des actionnaires des deux groupes, ainsi que l'accomplissement des procédures en matière de concurrence et réglementaires.

La porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, a affirmé sur RMC et BMFTV que l'exécutif était "favorable" au rapprochement entre les deux groupes. Mais "il faut que les conditions dans lesquelles se réalise cette fusion soient à la fois favorables au développement économique de Renault et, évidemment, aux salariés de Renault", a-t-elle ajouté.

Des synergies de 5 milliards d'euros d'ici à six ans

Selon les termes dévoilés par Fiat Chrysler Automobiles, le projet de fusion propose que les actionnaires des deux groupes reçoivent des parts équivalentes dans la future entité combinée. La fusion se ferait via une société mère qui serait établie aux Pays-Bas. Le conseil d'administration comprendrait 11 membres, dont la majorité serait indépendant, "avec une représentation équivalente de quatre membres chacun pour FCA et Groupe Renault, ainsi qu'un représentant pour Nissan", a expliqué Fiat Chrysler. "En outre, il n'y aurait pas de report des droits de vote double existants", a indiqué le groupe italo-américain.

Pour faciliter le rapprochement et atténuer les différences de capitalisation entre les deux groupes, Fiat Chrysler ayant une valeur boursière plus importante que Renault, les actionnaires de Fiat Chrysler recevront un dividende de 2,5 milliards d'euros avant que l'opération ne soit conclue.

"En outre, avant la réalisation de l'opération, les actionnaires de FCA se verraient distribuer les actions de Comau [filiale de Fiat Chrysler spécialisée dans la robotique et l'automatisation, ndlr] ou, en l'absence d'une telle distribution, recevraient un dividende supplémentaire de 250 millions d'euros si les actions Comau n'étaient pas distribuées", a indiqué le groupe italo-américain.

Ce rapprochement créerait des synergies annuelles estimées à 5 milliards d'euros qui viendraient s'ajouter à celle de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Le plein effet des synergies serait atteint d'ici à la sixième année, 80% devant être achevées dès la quatrième. Ces synergies proviendraient notamment de la convergence des plateformes des deux groupes, de la mutualisation des investissements en matière de motorisation et d'électrification et des économies d'échelle.

"Compte tenu de l'impact des coûts cumulés de mise en oeuvre d'environ 3 à 4 milliards d'euros, les synergies estimées seraient neutres en termes de cash-flow net sur la première année et positives à partir de la deuxième année", a expliqué Fiat Chrysler.

Une Alliance vendant 15 millions de véhicules par an

En outre, cette fusion ferait bénéficier aux autres partenaires de l'Alliance, les japonais Nissan et Mitsubishi, de synergies supplémentaires de 1 milliard d'euros.

"Les bénéfices attendus de ce projet d'opération ne reposent pas sur des fermetures d'usines mais sur des investissements plus efficaces à l'échelle mondiale dans les plateformes communes de véhicules, les infrastructures, la motorisation et les technologies", a fait valoir Fiat Chrysler.

L'intégration de Fiat Chrysler à l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi créerait le premier groupe automobile mondial, avec des ventes cumulées annuelles de plus de 15 millions de véhicules. "FCA respecte la position et les avancées majeures des partenaires de Groupe Renault, acteurs de premier plan de l'industrie et entrevoit d'importants bénéfices attendus pour tous les membres de ce partenariat élargi", a déclaré Fiat Chrysler.

L'ensemble Fiat-Renault, hors Alliance avec Nissan et Mitsubishi, deviendrait le troisième constructeur automobile mondial, avec 8,7 millions de véhicules vendus. "Sur une simple base agrégée, le chiffre d'affaires combiné de la société s'élèverait à près de 170 milliards d'euros avec un résultat opérationnel supérieur à 10 milliards d'euros et un résultat net supérieur à 8 milliards d'euros", a expliqué Fiat Chrysler.

Selon les informations du Wall Street Journal, Nissan n'a pas pris part aux discussions entre les deux groupes. Interrogé, un porte-parole du groupe japonais a indiqué qu'à ce stade, le constructeur ne faisait pas de commentaire.

Renault avait approché Nissan le mois dernier pour lui proposer de fusionner les deux groupes. Le groupe japonais a toutefois rejeté ces avances. Une fusion entre Fiat et Renault mettrait fin à ces projets, a déclaré une personne proche de l'opération Fiat-Renault.

"Rien ne se passera du côté de l'alliance pendant un certain temps", a indiqué cette personne. "Nissan doit d'abord mettre de l'ordre dans ses affaires", a-t-elle ajouté.

