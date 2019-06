FibroGen : Jefferies s'attend à des informations importantes

10/06/2019 | 15:01

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 75 USD. ' Notre récente réunion avec la direction nous permet de penser que les progrès sont en bonne voie, avec la réunion prochaine de la FDA ' indique Jefferies.



' On peut s'attendre prochainement à plus d'information sur un accord avec la FDA dans les délais prévus au troisième trimestre - ce qui devrait calmer les esprits ' rajoute le bureau d'analyses.



Jefferies estime que le partenaire AZN est plutôt positif sur les données récentes mais reste prudent pour toutes les informations initiales, comme prévu.



' Nous pensons que l'annonce attendue après la réunion de la FDA, la confirmation du dépôt et des données potentiellement plus détaillées de la phase III pourraient provoquer le rebond du titre ' estime Jefferies.



