Fiducial Office : Communiqué sur les résultats semestriels au 31 mars 2019

COMMUNIQUE FINANCIER SUR LES RESULTATS AU 31 MARS 2019

(Diffusion en date du 27 juin 2019, à 18 heures )

Le Conseil d'administration de la société FiducialOffice Solutions s'est réuni le 27 juin 2019

er

pour arrêter les comptes consolidés du 1semestre de l'exercice 2018/2019. Ces comptes au 31 mars 2019 ont fait l'objet d'un examen limité par nos Commissaires aux comptes.

Les faits marquants du 1 er semestre 2018-2019

Le marché des ventes de fournitures et équipements de bureaux a poursuivi ses tendances baissières en France sur les familles de produits les plus exposées à la dématérialisation des documents (classement, papier façonné, consommables informatiques, écriture, machines de bureau, …). Les segments de diversification (produits pour les services généraux, le mobilier de bureau, …) permettent de limiter partiellement ce mouvement.

Au 31/03/2019 et en moyenne mobile sur les 12 derniers mois, le marché adressé par les fournituristes est en baisse de 1,6 % (source UFIPA - Lettre de conjoncture UFIPA du marché de la papeterie et fournitures de bureau à fin mars 2019).

Dans ce contexte, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS réalise une belle performance avec une croissance de 3,5 % obtenue sur son marché principal. Cette croissance s'explique par la progression des ventes sur le Middle Market (> à 9%), par le gain de nouveaux clients et le développement de nos parts de marché auprès des centrales d'achats. On constate également une croissance sur les familles de produits traditionnelles (+5%) ainsi que sur le mobilier de bureau (+12%) et sur les services généraux (+17%).

Dans cet environnement économique, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 100,9 M€ sur l'ensemble de ses marchés, en amélioration de 2,8 % par rapport au même semestre de l'exercice précédent.

Notre taux de marge s'est amélioré sur ce premier semestre grâce à un nombre plus important de produits à notre marque, une profondeur de gammes plus étendue et une augmentation du nombre de produits. Ce sont plus de 2 000 nouveaux produits qui ont été rajoutés à notre catalogue 2019.

Il en ressort que notre volume de marge atteint le niveau que nous avions envisagé pour ce premier semestre. Il est d'ailleurs en augmentation de 5,7 %, par rapport au même semestre N-1.

Les autres faits significatifs de cette période sont les suivants :