Fiducial Office : Information financière du troisième trimestre au 30 juin 2018

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

Société anonyme au capital de 22 000 000 €

Siège social : 41 rue du Capitaine Gynemer 92400 Courbevoie 969 504 133 RCS NANTERREwww.fiducial-office-solutions.fr

INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE au 30/06/2018

1°) Montant du chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre

Le chiffre d'affaires consolidé a évolué de la façon suivante au troisième trimestre :

Chiffres d'affaires consolidé en milliers d'euros % N N-1 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 48 298 49 839 44 368 45 944 49 581 43 472 5,12% 0,52% 2,06% Total au 30/06/2018 142 505 138 997 2,52%

Données sectorielles par secteur d'activité et zone géographique :

CA par secteur d'activité en milliers d'euros % N N-1 Distribution fournitures de bureau Autres 136 806 5 699 133 142 5 855 2,75% -2,66% Total au 30/06/2018 142 505 138 997 2,52%

CA par zone géographique en milliers d'euros % N N-1 France Europe 131 171 11 334 127 686 11 311 2,73% 0,20% Total au 30/06/2018 142 505 138 997 2,52%

2°) Evènements importants intervenus au cours des 9premiers mois

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 142,5 M€.

Par rapport au marché français de la papeterie et des fournitures de bureau qui affiche en tendance annuelle une hausse inférieure à 1% pour les fournituristes de bureau (source UFIPA), FOS réalise une croissance proche de 3% depuis le début l'exercice. Cette croissance s'explique par la progression des ventes sur le Middle Market (> à 9%), par le gain de nouveaux clients, le développement de nos parts de marché auprès des centrales d'achats et aussi par la croissance de certaines familles de produits qui ont remporté un vif succès auprès de nos clients : le mobilier de bureau, les services généraux et les produits liés à l'ergonomie et au bien être au travail.

3°) Perspectives pour la fin de l'exercice

Pour l'exercice 2017/2018, nous prévoyons un chiffre d'affaires consolidé proche de 187 M€ et un résultat opérationnel consolidé en amélioration.