Fiducial Office Solutions : COMMUNIQUE SUR LES RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 31 MARS 2019

Le Conseil d'administration de la société Fiducial Office Solutions s'est réuni le 27 juin 2019 pour arrêter les comptes consolidés du 1er semestre de l'exercice 2018/2019. Ces comptes au 31 mars 2019 ont fait l'objet d'un examen limité par nos Commissaires aux comptes.

Les faits marquants du 1er semestre 2018-2019

Le marché des ventes de fournitures et équipements de bureaux a poursuivi ses tendances baissières en France sur les familles de produits les plus exposées à la dématérialisation des documents (classement, papier façonné, consommables informatiques, écriture, machines de bureau, …). Les segments de diversification (produits pour les services généraux, le mobilier de bureau, …) permettent de limiter partiellement ce mouvement.

Au 31/03/2019 et en moyenne mobile sur les 12 derniers mois, le marché adressé par les fournituristes est en baisse de 1,6 % (source UFIPA – Lettre de conjoncture UFIPA du marché de la papeterie et fournitures de bureau à fin mars 2019).

Dans ce contexte, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS réalise une belle performance avec une croissance de 3,5 % obtenue sur son marché principal. Cette croissance s'explique par la progression des ventes sur le Middle Market (> à 9%), par le gain de nouveaux clients et le développement de nos parts de marché auprès des centrales d'achats. On constate également une croissance sur les familles de produits traditionnelles (+5%) ainsi que sur le mobilier de bureau (+12%) et sur les services généraux (+17%).

Dans cet environnement économique, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 100,9 M€ sur l'ensemble de ses marchés, en amélioration de 2,8 % par rapport au même semestre de l'exercice précédent.

Notre taux de marge s'est amélioré sur ce premier semestre grâce à un nombre plus important de produits à notre marque, une profondeur de gammes plus étendue et une augmentation du nombre de produits. Ce sont plus de 2 000 nouveaux produits qui ont été rajoutés à notre catalogue 2019.

Il en ressort que notre volume de marge atteint le niveau que nous avions envisagé pour ce premier semestre. Il est d'ailleurs en augmentation de 5,7 %, par rapport au même semestre N-1.

Les autres faits significatifs de cette période sont les suivants :

La mise en place de cette nouvelle organisation a nécessité une forte mobilisation de nos équipes logistique et informatique sur le premier semestre. Cette nouvelle offre sera proposée à nos clients dès le mois de juin. Mise en œuvre de plusieurs actions fortes pour répondre aux attentes de nos clients en matière d'offre verte et de politique RSE, notamment au niveau de nos gammes de produits. Nous poursuivrons cette action tout au long de l'exercice pour en faire un axe central de notre démarche et de notre communication en 2020.



Poursuite du déploiement de notre offre de factures dématérialisées auprès des clients du secteur privé. Sur la base de notre facturation de fin mars 2019 : 41 % de nos clients ont adopté la facture électronique plus de 48 % de nos factures clients ont été envoyées de manière numérique



Le développement de notre nouvelle plateforme e-commerce a démarré comme prévu. Sur ce premier semestre nous avons affiné la stratégie et le positionnement du nouveau site. L'avancement est conforme à notre planning qui prévoit une mise en service avant la fin de l'année 2019.

L'amélioration de la qualité est remise au centre de nos priorités. Nous revisitons une grande partie de nos process afin de limiter les coûts de non qualité dans tous les domaines. Avec cette même logique, nous attendons de nos fournisseurs que les produits soient livrés en intégralité et à la date convenue.

La gestion rigoureuse de nos frais de fonctionnement, en adéquation avec les contraintes économiques actuelles, est toujours d'actualité.

En conséquence de quoi, le résultat opérationnel du premier semestre s'établit à 1,2 M€.

De manière synthétique les résultats et les principaux agrégats du bilan sont les suivants :

Eléments du compte de résultat en M€ 31/03/19

(6 mois) 31/03/18

(6 mois) 30/09/18

(12 mois) Chiffre d'affaires H.T. 100,9 98,1 187,5 Résultat opérationnel courant 1,5 1,4 2,3 Soit en % du CA 1,5 % 1,4 % 1,2% Résultat opérationnel 1,2 1,0 1,5 Coût de l'endettement financier net -0,1 -0,1 -0,1 Autres produits et charges financiers - - - Charge d'impôt - - - Bénéfice consolidé part du groupe 1,1 0,9 1,4

Eléments du bilan en M€ 31/03/19 31/03/18 30/09/18 Actifs non courants 69,1 69,8 69,5 Actifs courants 66,2 65,0 56,6 Capitaux propres part du groupe 72,6 74,3 74,8 Provisions pour risques et charges 3,4 3,2 3,3 Passifs non courants 1,9 2,3 2,1 Passifs courants 57,3 55,0 45,9 Total du bilan 135,3 134,8 126,2

Principaux éléments du tableau des flux de trésorerie, en M€ 31/03/19 31/03/18

30/09/18

Capacité d'autofinancement (CAF) +1,5 +1,2 +2,6 Variation du BFR -3,4 -4,5 - 2,2 Cash-flow opérationnel -1,9 -3,3 +0,4 Investissements -0,1 -0,2 -0,5 Opérations de financement +3,9 +4,0 -0,6 Variation de trésorerie +1,8 +0,4 -0,7

Au 31/03/2019, la structure financière de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS reste solide, avec des capitaux propres de 72,6 M€ et des passifs financiers à long terme de 1,6 M€.

Evènements exceptionnels du semestre et évènements postérieurs

En dehors des éléments présentés ci-dessus, aucun autre événement de nature exceptionnelle n'est intervenu au cours du semestre.

Les risques identifiés ont fait l'objet d'une provision dans les états financiers.

Perspectives pour les 6 derniers mois de l'exercice

Pour FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS, les chiffres d'affaires des mois d'avril et de mai 2019 confirment les bonnes tendances du premier semestre et notre croissance reste supérieure à l'évolution de notre marché.

Malgré une activité commerciale mieux orientée depuis quelques mois, nous poursuivrons une gestion prudente pour la fin de notre exercice comptable.

L'essentiel de nos efforts portera sur :

La finalisation de notre nouveau site internet, pour un lancement prévu avant la fin de l'année 2019,

Le lancement de l'offre élargie, visible et accessible par nos clients dès le mois de juin 2019 sur l'actuel site internet fos.com,

Pour l'exercice 2018/2019, nous prévoyons un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 195 M€ et un résultat opérationnel consolidé en amélioration.

Société Anonyme au capital de 22 000 000 €

969 504 133 RCS Nanterre

Siège Social : 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 Courbevoie

www.fiducial-office-solutions.fr

