Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée : CA 3 T 2018

3ème trimestre :

CA 3ème trimestre 2018 944 310.00 € Évolution CA 3ème trimestre 2017 890 748.00 € + 6 %

Cumul des 9 derniers mois :

CA janvier à septembre 2018 2 635 879.00 € Évolution CA janvier à septembre 2017 2 444 000.00 € + 7.86 %

Analyse de l'augmentation du Chiffre d'Affaires :

L'augmentation de notre Chiffre d'Affaires est dû à une meilleure activité économique sur la région et son impact sur le "service professionnel".

Une bien meilleure fréquentation sur la période estivale, application de périodes promotionnelles, ce qui a entraîné une augmentation du Chiffre d'Affaires.

Perspectives :

Les mois de septembre et octobre augurent d'une augmentation de l'activité "professionnelle".

A propos de FIEBM :

Notre titre est côté sur NYSE Euronext sous ISIN FR 62341.

Notre activité principale est l'exploitation d'un caravaning 47 étoiles en bord de mer à Carry le Rouet sur la Côte Bleue entre Marseille et Martigues dans les Bouches du Rhône.

Notre effectif moyen est de 17 salariés, 11 hors saison et s'élevant jusqu'à 27 pour les mois de juillet et août.

