Figeac Aéro : Oddo BHF reste à 'achat', ajuste sa cible

05/07/2019 | 09:57

Oddo BHF confirme son opinion 'achat' sur le titre Figeac Aéro tout en ajustant son objectif de cours de 16,5 à 16 euros, à la suite de la mise à jour de ses estimations pour l'équipementier aéronautique.



'Nous pensons que la société jouit d'atouts notables, dont une croissance organique plus de deux fois plus importante que celle du marché aéronautique civil en dépit d'ajustements de cadences, et une visibilité conquise sur la génération de FCF'.



Il considère ces atouts comme 'injustement pas reflétés dans la valorisation puisque le titre se traite, sur une base de VE/EBITDA 2020 calendarisée, sur une prime de seulement 10% par rapport aux pairs midcaps et une décote de 22% par rapport aux majors européennes'.



