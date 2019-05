Figeac Aéro : Oddo reste à l'achat après le CA du trimestre

29/05/2019 | 10:56

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre Figeac Aero, retenant certes un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur à ses attentes mais appréciant une croissance organique de 12,2% sur l'exercice.



'Un ajustement de la production de Safran sur le Leap-1B peut être ennuyeux à court terme (même si l'exposition de Figeac est plus importante sur le 1A qui équipe l'A320neo) mais nous considérons qu'il ne s'agirait que d'un décalage temporaire. La croissance intrinsèque du groupe et les progrès réalisés sur le BFR doivent permettre de revenir avec plus de confort sur le titre', commente le broker.



L'analyste confirme au passage son objectif de cours de 16,50 euros. Il laisse augurer d'un potentiel de hausse de l'ordre de 38%.





