Figeac Aero : 'un point d'entrée intéressant' selon Oddo

18/12/2018 | 11:07

Figeac Aero a annoncé un EBITDA ajusté de 36.7 ME au 1er semestre 2018/19 (Oddo : 38.1 ME) pour des ventes en progression de 18.8%, soit une marge de 18.2% en recul de 100 pb. Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 17 ME, en progression de 8% (+30% à périmètre et taux de change constants).



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 16 E. Les analystes estiment que la reprise en main visible de la génération de FCF permet de bénéficier d'un point d'entrée intéressant pour jouer des multiples attractifs.



' La très bonne surprise de la publication vient clairement de la génération de cash avec une amélioration beaucoup plus rapide qu'attendu du cash-flow opérationnel. Figeac termine le semestre sur un FCF de -3.3 ME (Oddo : -16 ME) contre -24.3 ME sur la même période de l'exercice précédent ' indique Oddo.



' L'objectif d'atteindre des FCF positifs et récurrents sur l'exercice en cours (Oddo : 0.4 ME) est par conséquent largement crédibilisé ' estime le bureau d'études.



