CHIFFRE D'AFFAIRES 2019/20 : +3,2% Croissance atténuée par l'impact de la crise Covid-19 au 4 ème trimestre

Covid-19 au 4 trimestre 2019/20 : EBTIDA courant 1 attendu en ligne avec les attentes du marché et des Free Cash-Flows maitrisés

attendu en ligne avec les attentes du marché et des Free Cash-Flows maitrisés Un niveau de trésorerie confortable Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique publie ce jour son chiffre d'affaires annuel relatif à l'exercice 2019/20. Données non auditées T4 T4 Var. Var. (%) 12 mois 12 mois Var. Var. (%) en M€ 2018/19 2019/20 (%) Org. 2018/19 2019/20 (%) Org. Aérostructures 101,29 88,4 -12,8% -14,6% 372,2 387,5 4,1% 1,3% Autres activités 12,77 10,4 -18,4% -19,4% 55,7 54,1 -2,9% -3,6% Chiffre d'affaires total 114,06 98,8 -13,4% -15,2% 427,9 441,6 3,2% 0,7% Une croissance annuelle supérieure à celle du secteur aéronautique Après un bon début de 4ème trimestre, l'activité s'est brutalement ralentie sur le mois de mars à la suite de la propagation de la crise du Covid-19 ainsi que par la mise en place des mesures de confinement imposées par les gouvernements des pays au sein desquels le Groupe opère. Ainsi, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, FIGEAC AÉRO a constaté un repli de son volume d'activité proche de 25% sur le mois de mars et réalise, au titre du 4ème trimestre 2019/20, un chiffre d'affaires de 98,8 M€ en retrait de 13,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre et taux de change constants, l'évolution trimestrielle du Groupe est en repli de 15,2% (-14,6% pour la division Aérostructures). Au titre de l'exercice 2019/20, le chiffre d'affaires de FIGEAC AÉRO s'élève à 441,6 M€ en progression de +3,2% (0,7% à périmètre et taux de change constants). La division Aérostructures qui représente 87,7% du chiffre d'affaires du Groupe à 387,5 M€ continue de tirer la croissance globale (+4,1% en publié) et les autres activités2 affichent un chiffre d'affaires de 54,1 M€ (-2,9% en publié et -3,6% à pcc). E BITDA courant = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature Oil & Gaz, Mécanique Générale, Traitement de surface et Assemblage LE PARTENAIRE DES GRANDS INDUSTRIELS DE L'AERONAUTIQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le Groupe fait ainsi preuve de résilience alors que le secteur aéronautique était déjà fortement impacté par : La crise du Boeing 737 Max qui est un fait unique dans l'histoire de l'aéronautique,

Le décalage de la certification du Boeing 777X,

Les baisses de cadences comme sur le Boeing B787 et l'Airbus A330,

La fin de la montée en cadence de l'Airbus A350,

L'arrêt de l'Airbus A380 et du CRJ de Bombardier. Covid-19, montée en puissance progressive des sites de production Après la généralisation des mesures de confinement liées à la pandémie Covid-19 à travers le monde affectant l'activité du Groupe, toutes les mesures de précaution, de distanciation et de renforcement d'hygiène nécessaires ont été mises en place afin de permettre aux collaborateurs de reprendre leur activité dans un contexte sécurisé. Aujourd'hui, les sites de production montent progressivement en puissance et le Groupe espère que les niveaux de cadences annoncés par les donneurs d'ordre seront atteints au plus vite. En tant que sous-traitant, FIGEAC AÉRO reste dépendant des livraisons des constructeurs qui demeurent incertaines compte tenu de la santé financière des compagnies aériennes et de la reprise du trafic aérien mondial. Perspectives Pour l'exercice clos 2019/20, la rentabilité sera mécaniquement impactée par la baisse d'activité du mois de mars, néanmoins, FIGEAC AÉRO anticipe un niveau d'EBITDA globalement en ligne avec les attentes du consensus. Le niveau de Free Cash-Flows reste maîtrisé au 31 mars 2020 grâce aux actions d'amélioration de la performance engagées depuis le début de l'exercice qui avaient déjà commencé à porter leurs fruits dès le second semestre. Compte tenu des incertitudes quant à la durée et à la gravité de la pandémie Covid-19 et de son impact sur le secteur aéronautique, FIGEAC AÉRO suspend ses prévisions moyen terme dans le cadre du plan 2021/24 et n'est pas en mesure de délivrer des prévisions pour l'exercice 2020/21. Dans ce contexte difficile, les négociations commerciales se poursuivent même si les échanges subissent des ralentissements. FIGEAC AÉRO reste confiant dans son modèle et dans sa capacité à gagner des parts de marché notamment en Amérique du Nord. Priorité à la préservation de la trésorerie Le Groupe s'attache à abaisser son point d'équilibre opérationnel et à maximiser sa trésorerie : ajustement permanent des effectifs grâce aux mesures de chômage partiel,

report des charges sociales et des traites bancaires (mesures gouvernementales),

gestion rigoureuse du besoin en fond de roulement (ajustement des stocks, sécurisation de la chaine d'approvisionnement et contrôle strict des crédits clients),

plan de réduction des OPEX et CAPEX (report ou annulation de dépenses et projets d'investissements non prioritaires et ré internalisation des prestations externes lorsque cela est possible),

plan en cours de rapatriement de pièces réalisées en sous-traitance.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE D'autres mesures sont à l'étude afin d'adapter l'outil industriel et la structure de coûts au caractère durable de cette crise. Le Groupe participe également via le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) à l'élaboration des mesures spécifiques de soutien au secteur dont un plan à la filière et particulièrement à la sous-traitance aéronautique devrait être annoncé par l'État d'ici le 1er juillet. Sur le plan des liquidités, le Groupe disposait de 120 M€ de trésorerie à la clôture du 1er semestre et le niveau de trésorerie sera encore très confortable à la clôture de l'année 2019/20 permettant ainsi d'assurer ses refinancements et la continuité d'exploitation. Le Groupe a néanmoins fait une demande de Prêts Garantis par l'État (PGE) auprès de ses banques afin de bénéficier de conditions avantageuses et de renforcer la trésorerie pour faire face au caractère durable de la crise. FIGEAC AÉRO est confiant dans le renouvellement de son partenariat avec ses banques historiques afin d'assurer son développement. Ce renforcement de la trésorerie cumulé à un niveau de trésorerie confortable au 31 mars 2020, confèreront au Groupe au moins 2 années de visibilité pour ses activités et ses refinancements prévus. Prochains rendez-vous : 7 juillet 2020, Résultats annuels 2019/20 (après Bourse)

