COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Figeac, le 4 février 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS 2019/20 : +9,2%

Un 3 ème trimestre en croissance de +5,7% malgré un marché des Aérostructures difficile

Une nouvelle phase de développement 2021/24

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique publie ce jour son chiffre d'affaires du 3ème trimestre relatif à l'exercice 2019/20.

Données non auditées T3 T3 Var. Var. (%) 9 mois 9 mois Var. Var. (%) en M€ 2018/19 2019/20 (%) Org. 2018/19 2019/20 (%) Org. Aérostructures 96,3 103,1 7,1% 4,1% 271,0 299,2 10,4% 7,4% Autres activités 15,6 15,2 -3,0% -3,5% 42,9 43,6 1,5% 0,9% Chiffre d'affaires total 111,9 118,3 5,7% 3,1% 313,9 342,7 9,2% 6,5%

Poursuite de la croissance au 3ème trimestre 2019/20

FIGEAC AÉRO réalise un 3ème trimestre au titre de l'exercice 2019/20 en progression de +5,7% par rapport à la même période de l'exercice précédent. À périmètre et taux de change constants, la croissance trimestrielle du Groupe s'élève à +3,1% (+4,1% pour la division Aérostructures) grâce aux gains de nouveaux contrats qui n'ont que partiellement compensé les vents contraires du secteur aéronautique :

Crise du Boeing 737 Max qui est un fait unique dans l'histoire de l'aéronautique,

Décalage de la certification du Boeing 777X,

Baisses de cadences comme sur le Boeing B787 et l'Airbus A330,

Fin de la montée en cadence de l'Airbus A350,

Arrêt de l'Airbus A380 et du CRJ de Bombardier.

Ainsi, à l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2019/20, le chiffre d'affaires de FIGEAC AÉRO s'élève à 313,9 M€ en progression de +9,2% (+6,5% à périmètre et taux de change constants). La division Aérostructures qui représente 87% du chiffre d'affaires du Groupe continue de tirer la croissance globale (+10,4% en publié et +7,4% à pcc) et les autres activités1 affichent une légère hausse d'activité (+1,5% en publié et +0,9% à pcc).

1 Oil & Gaz, Mécanique Générale, Traitement de surface et Assemblage

